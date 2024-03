Giovannino Vlahovic non dimentica Astori: il dolce #comunicato per ricordare l’ex difensore – NEWS

13:32, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Il 4 marzo 2018 Davide Astori, capitano della Fiorentina, moriva prematuramente mentre si trovava in ritiro con la squadra viola.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Dusan Giovannino Vlahovic, tramite una Instagram Stories, ha voluto ricordare il capitano gigliato.

Pubblicità

The post Giovannino Vlahovic non dimentica Astori: il dolce messaggio per ricordare l’ex difensore – FOTO appeared first on Juventus News 24.