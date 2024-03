“Giovannino” Vlahovic MVP di febbraio, il serbo premiato prima di #Juve Atalanta B.C.

19:00, 10 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Dusan Giovannino Vlahovic MVP di febbraio: il centravanti serbo premiato prima del fischio d’inizio del match Juve Atalanta B.C.

Oggi non scenderà in campo per squalifica, ma Dusan Giovannino Vlahovic è sempre presente allo Stadium, anche per assistere alla sfida tra la sua Juve e l’Atalanta B.C..

Il serbo, prima del fischio d’inizio del match valido per la 28esima giornata di questo campionato, è poi stato premiato dal presidente Ferrero come MVP del mese di febbraio. I #fans, in massa, hanno infatti scelto lui.

