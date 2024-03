11:02, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Giovannino Vlahovic mette il Napoli nel mirino: al Maradona cerca un gol speciale per la Juve. Il bomber serbo vuole continuare la sua striscia

Giovannino Vlahovic, da quando indossa la maglia della Juve, non è mai riuscito a segnare un gol al Napoli. A ricordarlo oggi è la Gazzetta dello Sport.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il bomber serbo, autore di 9 reti nel 2024, ha quindi un motivo in più per continuare la sua striscia positiva personale al Maradona. Al Napoli, comunque, Giovannino Vlahovic ha fatto male ai tempi della Fiorentina segnandogli due gol.

Pubblicità

The post Giovannino Vlahovic mette il Napoli nel mirino: al Maradona cerca un gol speciale per la Juve appeared first on Juventus News 24.