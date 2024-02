Giovannino Vlahovic, ma che combini? Errore incredibile in Fc Internazionale Signora Juve e gol mangiato

Vlahovic, ma che combini? Errore incredibile in Inter Juve e gol mangiato. Il serbo ha sbagliato un controllo di palla decisivo

Al 31′ di Inter Juve sui piedi di Vlahovic è capitata una grande occasione per il vantaggio bianconero, ma l’attaccante con un errore incredibile ha vanificato il tutto.

Il serbo, infatti, ha sbagliato un controllo di palla decisivo ricevendo palla da McKennie e si è fatto rimontare da Pavard che l’ha chiuso in calcio d’angolo. Errore grave per Vlahovic che da quella posizione avrebbe potuto anche far gol col suo sinistro.

