Giovannino Vlahovic, l’esplosione lo incorona re dei bomber: nessuno come lui nel 2024

09:32, 26 Feb 2024

Giovannino Vlahovic sempre più re dei bomber in questo 2024: il centravanti serbo continua a segnare a raffica. I dati

Dusan Giovannino Vlahovic non ha alcuna intenzione di fermarsi e, anzi, continua ad andare a segno con una regolarità che da quando è alla Juve non si era mai vista. Sono 9 fin qui le reti realizzate dal serbo, vero e proprio re dei bomber di questo inizio di anno solare.

Subito dietro ci sono Saka e Lautaro a quota 7, mentre a 6 non resta che inseguire ai vari Kane, Fullkrug, David e Hojlund, tutti distanti dallo stato di forma tenuto dall’ex viola.

