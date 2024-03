Giovannino Vlahovic #Juve, i 12 milioni di stipendio sono troppi: l’idea per il rinnovo

23:05, 7 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Giovannino Vlahovic Juve, i 12 milioni di stipendio sono troppi per le casse del club: l’idea per il rinnovo di contratto del bomber serbo

Il contratto di Giovannino Vlahovic con la Juve prevede che il serbo arriverà a guadagnare 12 milioni di stipendio, considerati troppi per le casse attuali del club che ha necessità di ridurre il monte ingaggi.

Come riferito dal Corriere dello Sport a tal proposito i bianconeri vorrebbero proporre al bo bomber un rinnovo del contratto per allungare il rapporto fino al 2027, 2028 o 2029 e spalmargli lo stipendio, ritoccandolo verso il basso. Giovannino Vlahovic acconsentirà a questa proposta?

