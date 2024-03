“Giovannino” Vlahovic #Juve, fase di stallo per il rinnovo: gli AGGIORNAMENTI 

14:34, 26 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve vuole rinnovare il contratto di Dusan Giovannino Vlahovic, ma al momento, la situazione sarebbe in una fase di stallo. La società spera di arrivare presto ad un’intesa Il mese di marzo volge al termine e il rinnovo del contratto tra la Juve e Dusan Giovannino Vlahovic, come rivelato da Calcio#mercato. com, resterebbe in una fase di stallo. Nonostante […]

