Giovannino Vlahovic #Juve, A.D. Giuntoli lavora al rinnovo: le cifre

La Juve lavora per rinnovare il contratto di Dusan Giovannino Vlahovic e spalmare l’ingaggio del bomber serbo che dalla prossima estate guadagnerà 12 milioni

Come rivelato da Tmw, Dusan Giovannino Vlahovic, dalla prossima estate guadagnerà 12 milioni all’anno. Per questo motivo, Cristiano Giuntoli sta lavorando per rinnovare il contratto di DV9 e potrebbe proporgli un nuovo contratto fino al 2028, con un massimo di 10 milioni di euro netti annui, possibilmente anche meno dei 9 milioni che percepisce attualmente.

Un eventuale accordo consentirebbe alla Juve di blindare Giovannino Vlahovic e di gestire meglio il suo ingaggio anche per dare un po’ di respiro ai conti del club.

