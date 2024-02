Giovannino Vlahovic, inquietudine dopo Fc Internazionale-Signora Juve: ha reagito così. Retroscena

Vlahovic, inquietudine dopo Inter-Juve: ha reagito così. Retroscena sul momento dell’attaccante bianconero

Come riferito dal Corriere dello Sport, la partita di San Siro ha lasciato inquietudine a Dusan Vlahovic, per la sconfitta e la grande occasione sprecata ma anche per il problema muscolare.

Pubblicità

La delusione è stata grande, ma il bomber della Juve vuole riscattarsi subito e riprendere a segnare come fatto con costanza fino a San Siro. Con gol pesantissimi.

Pubblicità

The post Vlahovic, inquietudine dopo Inter-Juve: ha reagito così. Retroscena appeared first on Juventus News 24.