Giovannino Vlahovic, inizio 2024 da sogno: dietro solo a Cristiano Ronaldo

Che partenza di 2024 per Dusan Vlahovic! Sette gol nelle sei partite del nuovo anno. Ecco il dato di Opta sull’attaccante bianconero

La Juventus si gode un Dusan Vlahovic quasi da record: con la rete di questa sera arriva vicino a un ex Juve non di poco conto. Il dato di Opta:

Pubblicità

OPTA – Dusan Vlahovic ha segnato 7 gol nelle sei partite del 2024; nelle ultime 30 stagioni di Serie A (dal 1994/95), solo un giocatore della Juventus ha fatto meglio nelle sue prime sei gare di un singolo anno solare: Cristiano Ronaldo con 10 (2019/20). Strappo.

Pubblicità

Pubblicità

The post Vlahovic, inizio 2024 da sogno: dietro solo a Cristiano Ronaldo appeared first on Juventus News 24.