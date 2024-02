Giovannino Vlahovic è l’MVP di gennaio della Signora Juve: «Ha regalato gioie e successi, complimenti Dusan»

Vlahovic è l’MVP di gennaio della Juve: «Ha regalato gioie e successi, complimenti Dusan». Il club coccola l’attaccante

La Juve attraverso il proprio sito ha fatto i complimenti a Vlahovic che è stato eletto MVP del mese di gennaio.

IL COMUNICATO – I suoi gol nelle scorse settimane ci hanno regalato sorrisi, gioie e soprattutto successi: Dusan Vlahovic per questo (e non solo) è stato selezionato grazie ai voti dei tifosi su juventus.com come vincitore del titolo di EA Sports FC Player of the Month di gennaio tra tutti i bianconeri.

Quattro partite di campionato in cui l’attaccante serbo è riuscito sempre a trovare il fondo della rete: sei gol considerando le doppiette contro il Sassuolo e il Lecce, oltre al super colpo di testa decisivo arrivato nel finale di partita a Salerno e al gol del momentaneo vantaggio contro l’Empoli.

Un rendimento straordinario che lo ha portato a conquistare anche il titolo di EA Player of the Month di gennaio dell’intera Serie A.

Il nostro numero 9 riceverà il trofeo come MVP bianconero di gennaio, come sempre, al termine del riscaldamento prima del fischio d’inizio dell’incontro di Serie A di lunedì contro l’Udinese, in programma il 12 febbraio alle 20:45 all’Allianz Stadium.

Complimenti, Dusan!

