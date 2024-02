Giovannino Vlahovic è la speranza della Signora Juve: la missione di Mister Max Allegri dopo l’errore con l’Fc Internazionale

Vlahovic è la speranza della Juve per la partita contro il Verona: la missione di Allegri dopo l’errore con l’Inter

E’ su Vlahovic che la Juve e Allegri ripongono la speranza di risollevarsi dopo il tremendo stop maturato con l’Udinese.

Come scrive oggi Tuttosport, infatti, la squadra e l’allenatore cercano i gol del serbo per uscire da una serie di risultati negativi che rischia di risucchiare i bianconeri verso il basso. La presenza di Vlahovic in campo, poi, dà serenità ai compagni più giovani. Il bomber deve riscattarsi dopo l’errore (stop sbagliato in area di rigore) con l’Inter e in questo senso Allegri, in queste due settimane, ha lavorato sulla testa del giocatore per riportarlo allo stato di tranquillità che gli ha permesso di segnare a raffica a gennaio. I numeri dicono che il serbo è nettamente il miglior attaccante della Juve con 12 gol (più di tutti i compagni di reparto messi insieme). La sua assenza con l’Udinese ha pesato e già da oggi Dusan vuole tornare a far brillare la sua scia aurea.

