Giovannino Vlahovic è diffidato, ma giocherà Signora Juve Frosinone: all’andata fu decisivo

Vlahovic è diffidato, ma giocherà Juve Frosinone: all’andata fu decisivo. Segnò il gol della vittoria per 1-2

Vlahovic è diffidato e quindi a rischio squalifica per Napoli Juve del 3 marzo, ma Allegri non ha intenzione di tenerlo a riposo per la partita che i bianconeri giocheranno domenica alle 12:30 contro il Frosinone.

A riferirlo è Sky Sport ricordando che nel match di andata allo Stirpe del 23 dicembre il bomber serbo segnò all’81’ il gol decisivo per la vittoria per 1-2, la prima di 5 successi di fila.

