Giovannino Vlahovic da solo batte tutto l’attacco della Signora Juve: numeri top del bomber

Vlahovic da solo batte tutto l’attacco della Juve: numeri top del bomber che ha segnato un terzo dei gol bianconeri in campionato

L’apporto di Vlahovic alla Juve, quest’anno si sta rivelando più importante che mai. Il serbo è arrivato a quota 12 gol in Serie A, di cui 6 segnati tra dicembre e gennaio.

Pubblicità

I numeri dicono che Vlahovic ha totalizzato un terzo delle reti totali dei bianconeri in campionato (36). Lui solo, poi, batte il resto dell’attacco della Juve (Chiesa, Milik, Yildiz e Kean) che insieme hanno segnato appena 9 gol.

Pubblicità

Pubblicità

The post Vlahovic da solo batte tutto l’attacco della Juve: numeri top del bomber appeared first on Juventus News 24.