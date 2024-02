Giovannino Vlahovic convince la Signora Juve: «Ora vale i 70 milioni spesi». E il futuro…

Vlahovic convince la Juve: «Ora vale i 70 milioni spesi». E il futuro… Il punto della situazione dell’attaccante serbo

Vlahovic grazie al mese di gennaio al top ha convinto la Juve che è valsa la pena pagarlo 70 milioni di euro due anni fa. A scriverlo è Gazzetta.it, sottolineando l’ottimo avvio di 2024 dell’attaccante serbo (Inter a parte).

E il futuro? Vlahovic ha un ingaggio importante che è destinato a salire, ma i dialoghi con la Juve sono aperti e il club conta di poter rinnovare spalmando il suo stipendio.

