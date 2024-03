“Giovannino” Vlahovic #contro il razzismo: il #comunicato della #Juve e di Weah condiviso anche dal serbo – NEWS

13:33, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Giovannino Vlahovic contro il razzismo: il messaggio della Juve e di Weah condiviso anche dal serbo sul proprio profilo Instagram – FOTO

Anche Dusan Giovannino Vlahovic ha condiviso il video della Juventus contro il razzismo. Il messaggio di Weah nelle Instagram stories del serbo dopo il caso Acerbi-Juan Jesus.

