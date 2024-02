Giovannino Vlahovic con Chicco Chiesa e Yildiz: tridente possibile? L’idea di Mister Max Allegri

Vlahovic con Chiesa e Yildiz: tridente possibile? L’idea di Allegri e come potrebbe far coesistere i tre attaccanti

Con il ritorno in campo di Chiesa in casa Juve si torna a ragionar sull’ipotesi di un tridente offensivo composto da Federico con Yildiz e Vlahovic centravanti per il presente e il futuro.

Se l’attaccante italiano e Allegri resteranno a Torino nella prossima stagione, per Tuttosport non è da escludere che l’allenatore possa puntare sul 4-3-3 con Chiesa a destra e Yildiz a sinistra, concedendogli libertà di scambiarsi le posizioni. Danilo tornerebbe a fare il terzino e la coppia Bremer-Gatti agirebbe al centro. Il tridente, comunque, per Allegri sarebbe possibile già in questa stagione anche con un 3-4-1-2 o un 3-4-3 vista la duttilità di Locatelli e Rabiot, con McKennie che potrebbe agire da esterno.

