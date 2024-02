Giovannino Vlahovic coccolato dalla Signora Juve: il club festeggia l’anniversario di Dusan – NEWS

Vlahovic coccolato dalla Juve: il club festeggia l’anniversario di Dusan. Era il 6 febbraio quando il serbo… – VIDEO

Oggi, 6 febbraio, è un giorno speciale per Dusan Vlahovic. Esattamente due anni, infatti, il serbo faceva il suo esordio con la maglia della Juve.

Due anni fa l’esordio di Dusan: contro il Verona la prima rete in arriva dopo 1⃣3⃣ minuti! #GoalOfTheDay pic.twitter.com/bFkeu5rfZb — JuventusFC (@juventusfc) February 6, 2024

Il club bianconero, via Twitter, ha coccolato il suo bomber pubblicando il video del gol che l’ex Fiorentina segnò proprio al debutto contro il Verona dopo appena 13 minuti.

