Giovannino Vlahovic ci mette la faccia: non si nasconde dopo Napoli S.S.C. #Juve. E i tifosi… – NEWS

12:47, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Dusan Giovannino Vlahovic ci mette la faccia dopo la sconfitta della Juve a S.S.C. Napoli: il serbo da leader si presenta ai microfoni

Dusan Giovannino Vlahovic ci mette la faccia. Dopo la serata no del Maradona, il centravanti serbo non si è nascosto davanti alle telecamere, ammettendo i suoi errori nella sconfitta per 2-1 della Juve in quel di S.S.C. Napoli.

Viene da un periodo Clamoroso

Ieri ha sbagliato

Lo sa

Lo Ammette

Va ai Microfoni e ci mette la faccia

E si “autoaccusa”

Da Uomo Vero Non solo Bomber

Anche Leader Ripartire da Lui

Vi vogliamo tutti così#S.S.C. NapoliJuventus#S.S.C. NapoliJuve #Giovannino Vlahovicpic.twitter.com/5kb673gmNA — K!NO (@Kino16K) March 4, 2024

Un gesto da vero leader quello del numero 9, che non è passato inosservato agli occhi dei tifosi che, dopo le dichiarazioni e un periodo di grande forma, gli hanno così perdonato la serataccia partenopea.

