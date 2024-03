“Giovannino” Vlahovic Chicco Chiesa, l’intesa tra i due non c’è: il serbo si arrabbia, Mister Max Allegri applaude

14:33, 17 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Giovannino Vlahovic Chiesa, l’intesa tra i due non c’è: il serbo si arrabbia, Mister Max Allegri applaude. Cosa è successo in Juve Genoa

Sul finire del primo tempo di Juve Genoa c’è stata una potenziale occasione in contropiede che Giovannino Vlahovic e Chiesa non hanno sfruttato a dovere.

Il serbo si è avvicinato tutto solo al limite dell’area, poi ha provato a servire il compagno di reparto che però non aveva seguito bene l’azione con palla che è andata a finire a fondo campo. Giovannino Vlahovic ha lanciato un’occhiataccia a Chiesa che gli ha risposto in malo modo. Intesa praticamente assente tra i due campioni, ma Mister Max Allegri ha applaudito lo stesso…

