“Giovannino” Vlahovic, buone notizie dalla Continassa: il serbo torna in gruppo

18:34, 25 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Giovannino Vlahovic, arrivano buone notizie dalla sessione di #allenamento alla Continassa: l’attacante serbo torna in gruppo Dusan Giovannino Vlahovic, oggi, è tornato ad allenarsi con il gruppo. Il serbo, alle prese nei giorni scorsi con una dorsalgia, ha sfruttato la pausa nazionali per tornare a disposizione della Juve. In ogni caso, Giovannino Vlahovic salterà la gara di campionato contro la […]

