Giovannino Vlahovic, ancora differenziato: domani allenamento con la squadra. LE ULTIME

Dusan Vlahovic è ancora in fase di ripresa dopo l’infortunio subito dopo il match con l’Inter. Ecco le condizioni dell’attaccante serbo

La Juventus ha reso note le condizioni dell’attaccante Dusan Vlahovic dopo lo stop subito dopo il match contro l’Inter di San Siro. Ecco le sue condizioni e le prossime tappe dopo il sovraccarico all’adduttore della coscia destra.

Dusan Vlahovic ha fatto ancora un allenamento differenziato oggi, da domani è previsto un inizio di allenamento con la squadra.

