“Giovannino” Vlahovic, allenamenti no stop: il #comunicato verso #Juve-Genoa C.F.C. – NEWS

08:45, 12 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Giovannino Vlahovic, allenamenti no stop: il messaggio verso Juve-Genoa. Il serbo al rientro dopo la squalifica – FOTO

Dusan Giovannino Vlahovic “totalmente concentrato” sulla Juve. È questo l’ultimo messaggio #Social #Network del serbo, al rientro domenica contro il Genoa dopo il turno di squalifica.

