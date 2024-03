Giovanili #Juve: TUTTI i risultati della settimana. La nota del #TopClub

12:04, 26 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Giovanili Juve: TUTTI i risultati della settimana. La nota del club sugli impegni dei giovani bianconeri Focus della Juventus sugli impegni che hanno coinvolto le piccole bianconere e bianconeri nella settimana appena trascorsa. La panoramica spazia dalle esperienze vissute all’estero dall’Under 13 di Cristian Castagno, dalle Under 12 di Lorenzo Niello e di Pietro Magri, dalle Under 11 di Davide La Pira e di Francesco Cavaglià e dall’Under 10 di Stephan Saporito, […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Giovanili Juve: TUTTI i risultati della settimana. La nota del club appeared first on Juventus News 24.