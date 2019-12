Giornata Storica negli Stati Uniti: approvata dalla prima commissione del Congresso la Legge per la legalizzazione della cannabis

Per la prima volta nella storia un comitato congressuale degli Stati Uniti d’America ha votato per porre fine ai divieti federali sulla cannabis.

Mercoledi pomeriggio il comitato giudiziario della Camera, con un voto di 24-10, ha presentato ed approvato un disegno di legge che potrebbe rendere legale la cannabis.

Il Marijuana Opportunity Reinvestment and Opportunity (MORE) Act del 2019 , che ha un supporto bipartisan e 55 cosponsori, eliminerebbe la cannabis dal Controlled Substances Act.

La cannabis è una sostanza del Programma 1 , il che significa che il governo federale la tratta come se fosse pericolosa come l’eroina o l’LSD e non ha alcun beneficio medico.

L’atto richiederebbe inoltre alle autorità di rimuovere le condanne federali alla cannabis da milioni di casellari giudiziari.

Oltre i due terzi degli elettori americani sostengono la piena legalizzazione, secondo i risultati del sondaggio pubblicato il 14 novembre dal Pew Research Center. La percentuale di adulti statunitensi che si oppongono alla legalizzazione è scesa dal 52% nel 2010 al 32%.

Il disegno di legge ha il sostegno di numerosi membri del congresso dell’area di Filadelfia, tutti democratici. Ma la rappresentante americana Madeleine Dean (D., Montgomery) ritiene che ci sia abbastanza nella legislazione per fare appello ai repubblicani del Senato.

“È un disegno di legge molto conservatore in quanto dà il controllo agli stati”, ha detto Dean, che fa parte del comitato giudiziario.

Uno di quei conservatori è il rappresentante americano Matt Gaetz (R., Florida), che mercoledì ha votato a favore. Ma il rappresentante Doug Collins (R., Ga.) Ha usato le parole di un candidato presidenziale democratico per discutere contro di esso.ANNUNCIO PUBBLICITARIO

“Joe Biden è d’accordo, affermando lo scorso sabato che la legalizzazione della marijuana è un dibattito e voglio molto di più prima di legalizzarla a livello nazionale. Voglio assicurarmi di sapere molto di più sulla scienza che sta dietro “, ha dichiarato Collins in una nota.

Il MORE Act creerebbe anche un quadro che impedirebbe al governo federale di interferire con le leggi statali sulla cannabis. Collins ha deriso quella libertà identificandola nel lasciare gli Stati a “difendersi da soli”.

L’ex portavoce della repubblica, John Boehner, un tempo avversario irremovibile della legalizzazione della marijuana, ora siede nel consiglio di amministrazione di una delle più grandi compagnie di cannabis del mondo e offre seminari online su come guadagnare ricchi investimenti in titoli sulla cannabis.

I cosponsori locali del disegno di legge includono i rappresentanti degli Stati Uniti Bonnie Watson Coleman (D., NJ), Mary Gay Scanlon (D., Pa.) E Dwight Evans (D., Pa.). Evans sostiene anche un disegno di legge che consentirebbe agli adulti di coltivare marijuana a casa.

Le entrate generate ai sensi della legge MORE sarebbero utilizzate per finanziare programmi di formazione e istruzione per le comunità che hanno sentito il peso della guerra alla droga, ha affermato Watson Coleman. Una parte andrebbe verso trattamenti di abuso di sostanze.

Watson Coleman ha affermato che non c’è stata molta possibilità di discutere ampiamente il disegno di legge all’interno del suo caucus. “Siamo stati piuttosto impegnati quaggiù a proteggere la democrazia”, ​​ha detto, riferendosi alle udienze sull’impeachment.

L’attivista per la marijuana Chris Goldstein ha definito il voto “monumentale”.

“È il primo pezzo di legislazione sulla cannabis al Congresso ad andare così lontano. E questo potrebbe portare anche a ulteriori riforme locali “, ha affermato Goldstein, un organizzatore con sede nel South Jersey per l’Organizzazione nazionale per la riforma delle leggi sulla marijuana. “Penso che vedremo altri repubblicani e democratici unirsi. Questo dimostra che non puoi più andare al Congresso e ignorare questo problema, questo è certo ”.

Il disegno di legge è stato presentato a luglio dal rappresentante Jarrold Nadler (D., NY) e dal candidato alla presidenza e senatore statunitense Kamala Harris (D., California).

La magistratura è stata solo la prima di diverse commissioni che dovranno controllare il disegno di legge. Se i leader sono fiduciosi di avere abbastanza sostegno, il disegno di legge potrebbe andare in Parlamento per votare l’anno prossimo. Se fosse passato, sarebbe stato riferito al Senato.

Altri due importanti atti legislativi sulla cannabis – la legge sull’applicazione sicura ed equa (SAFE) e il rafforzamento del decimo emendamento attraverso la legge sugli Stati affidatari – si stanno facendo strada attraverso il Congresso. La legge SAFE consentirebbe alle banche di fare affari con l’industria della cannabis.

“L’atto bancario SAFE e lo STATES Act hanno un buon slancio”, ha affermato l’avvocato Seth A. Goldberg , che dirige il gruppo dell’industria della cannabis per lo studio legale di Filadelfia Duane Morris L LP. “Ma il MORE Act cambierebbe tutto”.

Trovi interessante questa notizia?