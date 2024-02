Gioia Presidente Zhang dalla Cina, ma arriva l’AVVERTIMENTO alla squadra

In Italia non si vede orami da diversi mesi, ma Steven Zhang vuole far sentire la vicinanza all’Inter anche a chilometri di distanza. Specie dopo un trionfo molto importante come quello arrivato domenica sera contro la Juventus. Il numero uno nerazzurro si è complimentato con la squadra, ma ha voluto anche mantenere alta la tensione.

Pubblicità

Come scrive La Gazzetta dello Sport, nel giro di telefonate e messaggi a dirigenti, giocatori e allenatore, che si sono succedute dopo la vittoria di San Siro, il presidente ha accompagnato i complimenti anche ad avvertimenti su come l’opera Scudetto sia ancora da completare.

Niente appagamento e niente convinzioni premature. Evidentemente, la scottatura del campionato perso 2 anni fa ancora è ben presente nella mente di Steven Zhang, che quest’anno vuole a tutti i costi il suo secondo Scudetto da presidente, che varrebbe anche la seconda stella.

Pubblicità