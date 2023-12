«Giocheresti per il Milan?»: Kean resta in silenzio. E spunta il like di Leao – NEWS

«Giocheresti per il Milan?»: Kean resta in silenzio. E spunta il like di Leao… McKennie mette in crisi il compagno di squadra

Simpatico e imbarazzato siparietto durante il podcast 19F tra i due giocatori della Juventus Weston McKennie e Moise Kean. Alla domanda dello statunitense: «Giocheresti mai al Milan?», l’attaccante italiano ha risposto uscendosene, dopo l’iniziale silenzio (assenso?), con un: «Però amo la Juve».

Moise la devi smettere con questa cosa pic.twitter.com/yYqdRHEMLW — maria rosaria (@juveobsessed) December 28, 2023

L’attaccante italiano tifava Milan da piccolo e nelle scorse sessioni di mercato era stato anche accostato ai rossoneri. Al video virale sui social ha messo like un grande amico di Kean, il rossonero Leao.

The post «Giocheresti per il Milan?»: Kean resta in silenzio. E spunta il like di Leao – VIDEO appeared first on Juventus News 24.