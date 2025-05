Gioca con FreeWeed: High-Q – Intelligenza sopra il limite!

Regolamento ufficiale di High-Q – Intelligenza sopra il limite – Sfida la tua conoscenza sulla cannabis!

Metti alla prova la tua mente (e anche la tua memoria!) e scala la classifica rispondendo alle definizioni nel minor tempo possibile!

Un esercizio mentale utile per potenziare la memoria, arricchire il vocabolario e imparare concetti legati al mondo della cannabis in modo divertente e stimolante!

Finalità del gioco

Questo gioco è stato pensato per offrire un’esperienza educativa e mnemonica, allenando la memoria a breve e lungo termine, la concentrazione e la capacità di associazione logica.

Ogni definizione stimola la mente a richiamare informazioni e quindi memorizzarne di nuove, mentre il tempo e gli indizi spingono il giocatore a pensare in modo rapido ed efficace.

Come si gioca

Al via del gioco , ogni partecipante deve inserire un nickname per essere registrato nella classifica ufficiale, che resterà valida nel tempo .

, ogni partecipante deve inserire un per essere registrato nella classifica ufficiale, che resterà . Ogni giocatore parte con 10 punti iniziali .

. Il gioco consiste nell’indovinare la parola o espressione composta da due o tre parole , basandosi su una definizione mostrata a schermo .

, basandosi su una . La risposta corretta deve essere scritta in un’unica stringa senza spazi (es. cannabisindustriale, olioestrattocbd).

(es. cannabisindustriale, olioestrattocbd). Ogni parola indovinata vale +10 punti .

. Consiglio: dallo smartphone abilitare e ruotare lo schermo per una migliore esperienza di gioco.

Meccaniche di gioco

Per rispondere, scrivi con la tastiera la risposta nell’apposito spazio e conferma (invio).

Ogni 2 secondi appare una nuova lettera di suggerimento , per aiutarti a ricostruire la risposta.

appare , per aiutarti a ricostruire la risposta. Finché la parola non viene indovinata , il timer continua a scorrere e la stessa definizione rimane attiva.

, il timer continua a scorrere e la stessa definizione rimane attiva. Una volta data la risposta esatta , si passa automaticamente alla definizione successiva.

, si passa alla definizione successiva. Hai 100 secondi totali per rispondere al maggior numero possibile di domande .

per rispondere . Le domande sono casuali e vengono aggiornate ogni settimana, così il gioco rimane sempre fresco e interessante!

Classifica e punteggio

I punteggi ottenuti vengono salvati nella classifica generale, che è visibile al termine del gioco.

nella classifica generale, che è visibile al termine del gioco. La classifica permette di confrontarti con altri giocatori, sfidare i tuoi amici o semplicemente migliorare il tuo record personale.

Buon divertimento e… sfida la tua conoscenza sulla cannabis!

Solo chi è veloce, preparato e attento conquisterà la vetta!

Gioco delle parole – Freeweed

🧠 High-Q – Intelligenza sopra il limite!

🏆 Classifica

