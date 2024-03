Gimenez #Milan AC, ora è tutto in salita: richiesta shock da parte del Feyenoord. NEWS

11:49,27 Mar 2024, MILANELLO.

Gimenez Diavolo Rossonero, ora è tutto in salita: richiesta shock da parte del Feyenoord. Le ultimissime sul messicano Si complica e non poco la corsa del Diavolo Rossonero a Santiago Gimenez, attaccante di proprietà del Feyenoord e pronto a vivere un’estate da protagonista sul #mercato. L’attaccante messicano piace molto alla dirigenza dei Diavoli Rossoneri, chiamata a investire parecchio in […]

