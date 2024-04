Gimenez #Milan AC, il Feyenoord spara altissimo: il nuovo PREZZO dell’attaccante

09:02,9 Apr 2024, MILANELLO.

Gimenez Diavolo Rossonero, il Feyenoord ora spara altissimo: il nuovo PREZZO dell’attaccante che piace molto ai rossoneri Arrivano importanti novità per quanto riguarda Santiago Gimenez, attaccante di proprietà del Feyenoord e da tempo nel mirino del calcio#mercato Diavolo Rossonero. Secondo quanto riportato da Tutto#mercatoweb l’affare rischia ora di farsi proibitivo per il Diavolo: la richiesta del #club […]

