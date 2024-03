Gimenez #Milan AC: aumenta la concorrenza per l’attaccante, nuova rivale dalla #Premier League

03:05,29 Mar 2024, MILANELLO.

Nella lista delle preferenze del calcio#mercato Diavolo Rossonero per l’attacco c’è Gimenez. Per la stella del Feyenoord aumenta la concorrenza Santiago Gimenez sta vivendo la miglior #campionato della sua giovane carriera. Il centravanti messicano quest’anno ha collezionato ben 24 gol in tutte le competizioni ed ha attirato le attenzioni di molte big tra cui quella del calcio#mercato […]

