Gimenez AC Milan, non è finita qui: il POSSIBILE scenario in vista dell’estate. C’è una NOVITÀ

Gimenez Milan, non è finita qui: il possibile scenario in vista dell’estate. C’è una importante NOVITÀ sul bomber

Tra i possibili attaccanti che potrebbero prendere il posto di Giroud il prossimo anno e per questo accostati al mercato Milan c’è anche Santiago Gimenez, centravanti del Feyenoord.

Pubblicità

Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri monitorano molto attentamente il messicano che sta ben facendo in Olanda. Al momento il suo profilo è terzo nelle gerarchie della dirigenza: davanti a lui ci sono Zirkzee e Sesko.

Pubblicità

Pubblicità

The post Gimenez Milan, non è finita qui: il possibile scenario in vista dell’estate. C’è una NOVITÀ appeared first on Milan News 24.