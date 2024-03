Gilardino non si sbilancia sul prossimo #futuro, la dichiarazione ufficiale: «Si è parlato tanto ma per ora la mia idea è questa» #Intervista #News #Ultimora

00:45,10 Mar 2024, MILANELLO.

Le parole dell’ex Diavolo Rossonero Alberto Gilardino ai microfoni di Dazn nel post partita di Genoa Monza. Ecco cosa ha detto l’Mister anche sul suo prossimo #futuro:

LE PAROLE – «Si è parlato tanto del mio prossimo #futuro ma sto spendendo tutte le energie per il Genoa, nelle prossime settimane approfondiremo il discorso con la società con la quale c’è condivisione ma adesso quello che ci preme è fare punti»

