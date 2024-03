Gilardino #Milan AC, Ottolini spiega, la dichiarazione ufficiale: «Abbiamo cominciato a parlare del suo prossimo #futuro, per noi conta una sola cosa» #Intervista #News #Ultimora

14:48,17 Mar 2024, MILANELLO.

Il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, ha parlato del prossimo #futuro di Gilardino, Mister accostato anche alla panchina del Diavolo Rossonero

Nel corso del prepartita di Juve Genoa, il direttore sportivo dei rossoblù, Marco Ottolini, ha chiarito la questione relativa al prossimo #futuro di Alberto Gilardino, tecnico che era stato accostato anche alla panchina del Diavolo Rossonero. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

FUTURO GILARDINO – «Col mister già da qualche settimana cominciamo ad affrontare il discorso. Queste cose richiedono tempo, concentrazione, focus particolare. Siamo concentrati sulle partite che mancano, è quello che conta in questo momento».

L’INTERVISTA COMPLETA A OTTOLINI.

