Gilardino a Dazn: «A tratti abbiamo messo in difficoltà l’Fc Internazionale» #Intervista

Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha analizzato il pareggio del Ferraris contro l’Inter di Simone Inzaghi

Le dichiarazioni di Gilardino dopo il pareggio per 1-1 tra Genoa e Inter:

BIG BLOCCATE – «Big fermate? Meglio così, lavoriamo serenamente. Stasera era difficile, ma interpretazione a tratti sontuosa dei ragazzi. Merito della voglia di andarsi a giocare la partita contro una grande squadra. A tratti abbiamo messo in difficoltà l’Inter, sapendo anche soffrire nell’arco della gara. Retegui e Messias tornavano dall’infortunio. Ho chiesto a Messias di giocare da quinto e mi ha dato grande disponibilità. Mateo si sta riprendendo e non era al meglio. L’idea è di trovare un equilibrio e di vare ricambi validi in panchina. Tutti si devono sentire importanti, anche se entrano negli ultimi 25 minuti. Questa deve essere la nostra forza, in un campionato difficile come questo. In casa stiamo facendo bene, in trasferta meno e ci stiamo lavorando»

BILANCIO –«All’inizio stasera avevamo quasi per intero la squadra dello scorso anno. Portiamo avanti un’idea sia tecnica che tattica e mia spetto di mantenere questi principi. E’ un mese particolare, ovvero del mercato. La volontà nostra è di non stravolgere la squadra: qualcuno può andare via, ma chi rimarrà deve essere dentro il progetto. Squadra? L’abbiamo costruito da lontano, non era scontato. C’è un blocco di giocatori che ci portiamo dalla scorsa stagione, che sanno cosa vuol dire giocare qui e questo fa sì che i nuovi acquisiscano subito la nostra mentalità e il nostro approccio».

