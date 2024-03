Gianni Agnelli, oggi l’anniversario della sua nascita: chi era l’Avvocato – NEWS

12:45, 12 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Gianni Agnelli, oggi l’anniversario della nascita dello storico Presidente della Juve e non solo. Chi era l’Avvocato – VIDEO

Il 12 marzo 1921 nasceva Gianni Agnelli, imprenditore e politico italiano che ha legato la sua immagine, e quello della sua famiglia, alla Juventus.

Alla scoperto dell’Avvocato nel video di Calcionews24.com.

