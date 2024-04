Giaccherini sul rosso a Krstovic, la dichiarazione ufficiale: «Ci vuole buonsenso, se fosse #Successo a me…» #Intervista #News #Ultimora

13:45,8 Apr 2024, MILANELLO.

L’ex calciatore della Juve, Emanuele Giaccherini, ha commentato l’#espulsione data a Krstovic nel corso di Diavolo Rossonero Lecce Intervenuto dagli studi di Dazn, Emanuele Giaccherini esprime il proprio disappunto per la scelta di Massimi di espellere Krstovic per l’intervento a gamba alta su Chukwueze in Diavolo Rossonero Lecce. PAROLE – «Per me ci deve essere una via […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Giaccherini sul rosso a Krstovic: «Ci vuole buonsenso, se fosse #successo a me…» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.