Ghisoni: «Fc Internazionale? Deve fare attenzione senza Super Barellino e Calha» #Intervista

Paolo Ghisoni si concentra sulla partita di campionato tra Fiorentina e Inter dove Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Barella e Calhanoglu

Il giornalista Paolo Ghisoni ha parlato della sfida tra Fiorentina ed Inter, oltre che delle assenze di Barella e Calhanoglu, a TMW Radio.

INTER – «Inzaghi deve prestare particolare attenzione al pericolo viola. A Firenze sarà la prima volta che non avrà a disposizione due giocatori così importanti nelle rotazioni. Altre volte li aveva tenuti volontariamente in panchina, per “correggere” il tiro a gara in corso, come ad esempio nella partita contro il Real Sociedad. In questa occasione, invece, dovrà proprio farne a meno».

