Ghisoni convinto sull’Fc Internazionale e lo Seconda Stella. Poi la sferzata alla Juve!

Paolo Ghisoni ha detto la sua sul momento vissuto dall’Inter, attualmente in vetta alla classifica di Serie A: le parole

Il direttore de La Giovine Italia Paolo Ghisoni parla così del campionato, dello scudetto e delle possibilità dell’Inter di conquistare la seconda stella.

INTER – «Dopo la Supercoppa vinta contro il Napoli, ci interrogavamo sulle successive partite dell’Inter: andare a Firenze senza Calhanoglu e Barella, affrontare la Roma… Eppure ha sempre dato risposte importanti. Alla Juve è successo quanto accadeva all’Inter negli ultimi gli anni: quando sembrava di aver superato gli scogli, che riusciva a rimanere attaccata, poi perdeva punti contro squadre “meno blasonate”. Proprio come i bianconeri con Empoli e Udinese

L’Inter può permettersi rotazioni importanti: contro la Salernitana stasera mette in campo un’altra squadra . Magari non avrà profondità a livello offensivo, ed è per questo motivo che si stanno già muovendo per Taremi. Togli Thuram e Lautaro e c’è tantissima differenza, ma negli altri reparti c’è grande solidità. Sabato scorso la Roma ha spaventato realmente i nerazzurri, galvanizzata da tante situazioni, aveva l’inerzia della partita; nel secondo tempo però l’Inter è entrata in campo con un passo clamoroso»

L’articolo Ghisoni convinto sull’Inter e lo scudetto. Poi la sferzata alla Juve! proviene da Inter News 24.