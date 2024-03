Germania Olanda 2-1, Power Reijnders esce sconfitto: la prestazione del rossonero

00:49,27 Mar 2024, MILANELLO.

Germania Olanda 2-1, Reijnders esce sconfitto: ecco la prestazione del rossonero nel match amichevole Il centrocampista del Diavolo Rossonero Reijnders esce sconfitto dal match amichevole tra Germania e Olanda. Ben 67 minuti in campo per il centrocampista rossonero che non è riuscito a entrare nel tabellino dei marcatori come nel match contro la Scozia. I tedeschi, […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Germania Olanda 2-1, Reijnders esce sconfitto: la prestazione del rossonero appeared first on Diavolo Rossonero News 24.