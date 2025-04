Germania: la legalizzazione della cannabis rimane in vigore, ma ci sarà una valutazione nel 2025

Un anno dopo l’introduzione della legge sulla legalizzazione della cannabis in Germania, il governo di coalizione ha deciso di lasciare la politica in vigore, ma con una valutazione programmata per l’autunno del 2025.

La situazione politica e l’accordo di coalizione

Dopo le elezioni nazionali cruciali in Germania, i partiti politici che stanno formando un nuovo governo di coalizione hanno deciso di non revocare immediatamente la legge sulla legalizzazione della marijuana, ma di condurre una “valutazione aperta” della legge nel 2025. L’accordo di coalizione, che include l’Unione Cristiano-Democratica (CDU), l’Unione Cristiano-Sociale (CSU) e il Partito Socialdemocratico (SPD), ha confermato che la legge, entrata in vigore ad aprile 2024, rimarrà valida almeno fino alla valutazione futura. I legislatori conservatori della CDU e della CSU, che avevano sostenuto l’abrogazione della legge sulla cannabis, non sono riusciti a ottenere il supporto necessario per modificare la legge. Nonostante ciò, il governo ha annunciato che condurrà una revisione della politica nell’autunno del 2025.

Reazioni dei sostenitori della riforma

I sostenitori della legalizzazione della cannabis hanno accolto positivamente questa decisione. Carmen Wegge, politica del Partito Socialdemocratico (SDP), ha sottolineato sui social media che la legge sul consumo di cannabis (CanG) non verrà revocata. L’Associazione tedesca della canapa (DHV) ha espresso soddisfazione per il fatto che la legge rimarrà in vigore, rassicurando i cittadini e le aziende coinvolte nel settore. Niklas Kouparanis, CEO dell’azienda di cannabis terapeutica Bloomwell Group, ha evidenziato che l’industria della cannabis in Germania “tira un sospiro di sollievo” e che l’accordo del governo segna una chiara volontà di mantenere la sostenibilità del settore. Kouparanis ha aggiunto che l’industria della cannabis continuerà ad attirare investimenti globali, creando nuovi posti di lavoro e generando maggiori entrate fiscali per lo Stato.

La legge sulla cannabis in pratica

La legalizzazione della cannabis, che ha visto l’approvazione della legge per il possesso e la coltivazione domestica per gli adulti, ha anche portato alla creazione dei cannabis social club. Questi club offrono ai soci un accesso legale ai prodotti a base di marijuana, garantendo che la distribuzione avvenga in modo sicuro e regolamentato. Nonostante le preoccupazioni iniziali riguardo all’impatto sociale della legalizzazione, in particolare per quanto riguarda il consumo tra i giovani, l’introduzione della legge ha avuto un impatto positivo sul mercato della cannabis legale in Germania. Gli investitori sono ottimisti sul futuro del settore e si prevede che oltre un milione di pazienti possano beneficiare della cannabis terapeutica.

Analisi in breve

La legalizzazione della cannabis in Germania sembra destinata a rimanere, almeno fino alla valutazione prevista per il 2025. Nonostante le preoccupazioni iniziali di alcuni partiti, l’industria della cannabis ha registrato un impatto positivo, sia a livello economico che sociale. La decisione di non revocare la legge per ora ha dato fiducia agli investitori e ha garantito che il Paese continui a seguire una strada di regolamentazione della cannabis, anche se con la possibilità di eventuali modifiche future.

