Ogni notizia è un ponte tra il presente e il futuro.

Pubblicità

Il programma di canapa medica della Georgia sta crescendo rapidamente, grazie all’aumento del numero di pazienti. Con oltre 25.000 iscrizioni, sono in arrivo nuove farmacie per soddisfare la domanda crescente.

Pubblicità

L’espansione del programma di canapa medica

Il numero di pazienti iscritti al programma di canapa medica della Georgia ha recentemente superato le 25.000 unità, un importante traguardo stabilito dalla politica statale. Questo aumento ha spinto gli operatori locali ad aprire nuovi punti vendita in tutto lo stato. Secondo quanto riportato dal Capitol Beat News Service, attualmente ci sono sei coltivatori di canapa medica operanti con 13 dispensari in tutta la Georgia.

Il programma di canapa medica è stato inizialmente approvato nel 2015, ma solo nel 2019 sono stati adottati leggi che hanno autorizzato la produzione e la vendita al dettaglio dei prodotti a base di canapa. Fino a quel momento, molti pazienti erano costretti a viaggiare fuori dallo stato o a fare affidamento sul mercato illecito per procurarsi i loro prodotti.

Un’industria in crescita

Il programma della Georgia consente solo la vendita di estratti di canapa a bassa potenza, con un contenuto di THC non superiore al 5%. Questo limite è stato stabilito per garantire che il programma rimanga focalizzato sull’uso medico della canapa, piuttosto che su un consumo ricreativo.

Sid Johnson, presidente della Commissione statale, ha dichiarato: “L’accesso dei pazienti continua a essere la nostra missione e il nostro scopo. Espandere il programma di canapa medica della Georgia, soprattutto fornendo servizi ai pazienti, è il motivo per cui esiste la commissione”. Le licenze per i dispensari sono state rilasciate per la prima volta nell’aprile scorso, e secondo la legge statale, per ogni 10.000 pazienti registrati, possono essere rilasciate ulteriori licenze per farmacie.

Un futuro promettente per la canapa medica

Andrew Turnage, direttore esecutivo della commissione, ha aggiunto: “Ci aspettiamo che il ritmo acceleri rapidamente da qui in avanti”. Con l’incremento del numero di pazienti e la conseguente apertura di nuove farmacie, il programma di canapa medica della Georgia sembra destinato a diventare un modello per altri stati.

Commento personale: L’espansione delle farmacie di canapa medica in Georgia è un passo significativo per garantire che sempre più pazienti abbiano accesso ai trattamenti di cui hanno bisogno. Con l’aumento della domanda, l’industria della canapa medica negli Stati Uniti sembra essere in una fase di crescita esponenziale, e la Georgia sta mettendo in evidenza un esempio positivo di come si possa gestire con successo programmi di canapa medica regolamentati.