Genoa Udinese 2-0: colpo del Grifone, come cambia la classifica di Serie A

00:47,25 Feb 2024, MILANELLO.

Genoa Udinese 2-0: colpo del Grifone a Marassi, come cambia la classifica di Serie A. TUTTI gli aggiornamenti

Nell’anticipo del sabato di Serie A (un turno di campionato che vedrà il Diavolo Rossonero affrontare domani sera a San Siro l’Atalanta) il Genoa ha avuto la meglio sull’Udinese.

2-0 firmato Retegui e Bani. Un successo che permette al Grifone di fare un altro passo in avanti in classifica dopo il pareggio di Napoli. 33 punti e 12° posto per la squadra di Gilardino, friulani sempre fermi a 23 punti.

