Genoa-Fc Internazionale, le PROBABILI FORMAZIONI: un ballottaggio per Mister Inzaghi

Ultimo impegno del 2023 per l’Inter, che sfida a Marassi il Genoa. Gara difficile per i nerazzurri, contro una squadra che fra le mura amiche ha conquistato 12 dei suoi 19 punti in classifica, fermando sul pareggio Juventus e Napoli e battendo sonoramente la Roma.

Le scelte di Simone Inzaghi sembrano abbastanza orientate, ma c’è un ballottaggio da sciogliere, oltre a un dubbio sulla convocazione di Dumfries, che sarà comunque – nel migliore dei casi – destinato a partire dalla panchina.

In porta ci sarà Sommer, davanti a lui Acerbi con Bastoni a sinistra. Il dubbio riguarda il difensore destro, con Bisseck e Pavard a contendersi una maglia da titolare. Il tedesco è reduce da tre gare consecutive dall’inizio in Serie A e dal gol contro il Lecce, mentre il francese è tornato arruolabile il 20 dicembre, giocando i tempi supplementari contro il Bologna in Coppa Italia e l’ultimo scorcio di gara contro i salentini. Al momento, l’ex Aarhus appare favorito.

Pochi dubbi sulle fasce, vista anche l’assenza di Dimarco per infortunio: toccherà ancora a Darmian sulla destra e a Carlos Augusto sulla sinistra. Il trio di centrocampo sarà quello titolare e visto nell’ultima gara di campionato: Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Conferme anche in attacco: con Lautaro ancora out, toccherà di nuovo a Thuram e Arnautovic, mentre Sanchez sarà l’unica alternativa di ruolo in panchina.

Di seguito le probabili formazioni di Genoa-Inter:

29 Dicembre 2023 – 20:45 Luigi Ferraris – Marassi Genoa

3-5-2 Formazione 1 – Martinez 5 – Dragusin 13 – Bani 4 – De Winter 20 – Sabelli 17 – Malinovskyi 47 – Badelj 32 – Frendrup 22 – Vasquez 19 – Retegui 11 – Gudmundsson Alberto Gilardino Pubblicità Panchina 16 Leali,39 Sommariva, 3 Martin, 17 Fini, 33 Matturro, 36 Hefti, 25 Kutlu, 14 Vogliacco, 8 Strootman, 55 Haps, 2 Thorsby, 24 Jagiello, 18 Ekuban, 37 Puscas, 10 Messias Ballottaggi Frendrup-Strootman 60-40% Squalificati Nessuno indisponibili Nessuno diffidati De Winter, Badelj, Frendrup Inter

3-5-2 Formazione 1 – Sommer 31 – Bisseck 15 – Acerbi 95 – Bastoni 36 – Darmian 23 – Barella 20 – Calhanoglu 22 – Mkhitaryan 30 – Carlos Augusto 9 – Thuram 8 – Arnautovic Simone Inzaghi Panchina 77 Audero, 12 Di Gennaro, 28 Pavard, 6 De Vrij, 44 Stabile, 16 Frattesi, 21 Asllani, 14 Klaassen, 5 Sensi, 42 Agoumé, 70 Sanchez Ballottaggi Bisseck-Pavard 60-40% Squalificati Nessuno indisponibili Dumfries, Lautaro, Dimarco, Cuadrado diffidati Nessuno Arbitro: Doveri Assistenti: Bercigli, Perrotti Quarto Uomo: Piccinini Var: Irrati