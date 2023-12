Genoa-Fc Internazionale, Il Secolo XIX grida allo scandalo: «Clamoroso errore di Doveri e del Var»

Genoa Inter, Il Secolo XIX grida allo scandalo: «Clamoroso errore di Doveri e del Var». L’episodio incriminato è quello Bisseck-Strootman

Sulle colonne de Il Secolo XIX, ampio spazio al pareggio tra Genoa e Inter, con un focus sull’episodio del gol di Arnautovic, “viziato” dalla spinta di Bisseck su Strootman.

LA MOVIOLA – «Clamoroso che Doveri non si accorga della spinta di Bisseck su Strootman. Il gol nerazzurro nasce da un evidente fallo di Bisseck su Strootman: l’immagine della spinta a due mani sull’olandese è chiara ed evidente. Clamoroso che Doveri non se ne accorga o che comunque la valuti lieve, come pure che il VAR non intervenga».

The post Genoa-Inter, Il Secolo XIX grida allo scandalo: «Clamoroso errore di Doveri e del Var» appeared first on Juventus News 24.