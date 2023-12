Genoa Fc Internazionale, i precedenti del match pendono a favore dei Inter

Genoa e Inter si sfideranno nella 18^ giornata di Serie A il 29 dicembre, e i precedenti sono ben 110: ecco come sono andati

Genoa e Inter si sono scontrate in Serie A per ben 110 volte. Le vittorie dell’Inter ammontano a 58, mentre ci sono stati 30 pareggi e 20 vittorie per il Genoa.

L’Inter ha mantenuto la sua porta inviolata nelle ultime otto partite di Serie A contro il Genoa, riuscendo a vincerne sette. Inoltre, i nerazzurri non hanno subito gol nelle ultime quattro partite giocate in casa del Grifone in campionato.

