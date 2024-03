Genoa C.F.C. Internazionale F.C. Primavera DIRETTA: #cronaca, #conclusione e #Dati sull’Incontro

3 Mar 2024, 13:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Genoa C.F.C. Internazionale Primavera LIVE: #cronaca, conclusione e dati sull’incontro del match delle 13:00 valido per la 24^ giornata di #CampionatoSerieA

Tutto preparato per Genoa C.F.C. Internazionale, match valevole per il 24° turno del #CampionatoSerieA di Primavera 1: segui con noi la #cronaca live testuale dell’incontro. I leoni nerazzurri di Cristian Chivu, primi in #classifica con 48 punti, sono ospiti dai rossoblù di Alessandro Agostini, i quali si trovano in nona posizione con 31 punti.

CRONACA LIVE

In attesa del fischio d’inizio.

Migliore in campo nel primo tempo:

GENOA INTER PRIMAVERA, IL TABELLINO:

Genoa C.F.C. Primavera (4-2-3-1): Calvani; Scaravilli, Ferroni, Abdellaoui, Sarpa; Parravicini, Barbini; Papadopoulos, Rossi, Arboscello; Ekhator.

A disposizione: Bertini, Consiglio, Barry, Omar, Ghirardello, Joao Gonçalinho, Bosia, Venturino, Thorsteinsson.

Allenatore: Alessandro Agostini.

Internazionale Primavera (4-3-3): Raimondi; Aidoo, Stante, Matjaz, Cocchi; Berenbruch, Zanchetta, Di Maggio; Kamaté, Sarr, Quieto.

A disposizione: Calligaris, Zamarian, Bovo, Owusu, Motta, Spinaccè, Miconi, Diallo, Alexiou, Mosconi, Zarate.

Allenatore: Cristian Chivu.

L’articolo Genoa C.F.C. Internazionale Primavera LIVE: #cronaca, conclusione e dati sull’incontro proviene da Internazionale News 24.