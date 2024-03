Genoa C.F.C. Internazionale F.C. Primavera DIRETTA 1-1: doppia occasione per il vantaggio per Owusu e Kamate

3 Mar 2024, 15:48, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Genoa C.F.C. Internazionale Primavera LIVE: #cronaca, conclusione e dati sull’incontro del match delle 13:00 valido per la 24^ giornata di #CampionatoSerieA

Tutto preparato per Genoa C.F.C. Internazionale, match valevole per il 24° turno del #CampionatoSerieA di Primavera 1: segui con noi la #cronaca live testuale dell’incontro. I leoni nerazzurri di Cristian Chivu, primi in #classifica con 48 punti, sono ospiti dai rossoblù di Alessandro Agostini, i quali si trovano in nona posizione con 31 punti.

CRONACA LIVE

1′ – Fischio d’inizio, si comincia!

4′ – Raimondi chiude la porta! Corner per il Genoa C.F.C..

7′ – Ci prova Di Maggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, palla sull’esterno della rete.

13′ – Internazionaleessante il cross dalla destra partito dai piedi di Aidoo: palla che attraversa tutta l’area di #RIGORE ma non riesce a trovare nessun compagno per pochi centimetri.

15′ – QUIETO! Internazionale vicina al gol del vantaggio! Di Maggio crossa al centro, arriva a rimorchio l’ala d’attacco che calcia di poco a lato.

17′ – Ammonito Stante che interrompe la ripartenza avversaria buttando a terra Ekhator.

18′ – Che rischio della difesa del Genoa C.F.C.! Calvani regala il pallone all’attacco nerazzurro, intercettato però l’appoggio per Kamate e la difesa genoana sventa il pericolo.

22′ – Sarr scappa via sulla sinistra, lo atterra Barbini. Cartellino giallo anche per lui.

29′ – Berenbruch prova ad imbucare per Kamate, chiude la difesa avversaria ed intercetta.

32′ – EKHATOR! Il Genoa C.F.C. sfiora il gol del vantaggio! Conclusione ad incrociare dell’attaccante, da posizione defilata, ma strozza troppo il tiro che termina sul fondo.

36′ – GOL DEL GENOA! Rossoblù in vantaggio. Lancio lungo centrale, Ekhator prolunga di testa e premia l’inserimento di Arboscello che a tu per tu con Raimondi apre il piattone destro. Il portiere nerazzurro tocca il pallone ma non riesce ad impedire che esso entri in rete.

40 ‘ – Genoa C.F.C. vicinissima al raddoppio! Abdellaoui conclude tutto solo sul secondo palo da corner, palla a lato.

43′ – Cross insidioso dalla sinistra di Cocchi, palla che finisce sull’esterno della rete.

45′ – Calvani ammonito dall’arbitro per perdita di tempo nel rinvio.

45+1′ – Finisce qui il primo tempo.

45′ – Comincia il secondo tempo.

45′ – 3 sostituzioni all’intervallo per l’Internazionale: entrano Alexiou, Bovo e Owusu, escono Stante, Zanchetta e Quieto.

52′ – Ci prova Papadopoulos, conclusione alta.

57′ – Cartellino giallo per Ekhator per proteste.

61′ – PAREGGIO DELL’INTER! Berenbruch calcia da fuori area, trova una deviazione di Barbini che spiazza Calvani. Nerazzurri sull’1 a 1.

64′ – Torna a spingere il Genoa C.F.C.: cross dalla sinistra per Ekhator che arriva all’impatto sul pallone sul secondo palo, si oppone Raimondi.

66′ – Conclusione velleitaria di Owusu da fuori area, ma una deviazione regala il calcio d’angolo ai leoni nerazzurri.

68′ – Cambio nel Genoa C.F.C.: esce Ekhator, al suo posto Omar.

71′ – Rischio per l’Internazionale: Sarpa si incunea nella difesa nerazzurra e calcia in scivolata, palla in angolo.

72′ – Adesso si fa davvero pesante la pioggia. Difficile per le 2 squadre giocare palla a terra.

72′ – Owusu atterrato in area! Per l’arbitro è fallo dell’attaccante nerazzurro, niente #RIGORE.

73′ – Cambio nell’Internazionale: esce Sarr, entra Spinaccè.

74′ – Sostituzione nel Genoa C.F.C.: esce Scaravilli, entra Bosia.

79 – Ci prova Owusu! Conclusione dal limite dell’area, si oppone la difesa del Genoa C.F.C.. Poi calcia anche Kamate a giro, palla a lato di poco.

83′ – Omar! Entra in area e calcia, una deviazione concede il corner al Grifone.

84′ – Ultimo cambio per i leoni nerazzurri: fuori Berenbruch, dentro Mosconi.

87′ – Di Maggio da fuori! Tiro che rimbalza sul terreno ma è centrale, para Calvani.

Migliore in campo nel primo tempo: Kamate

GENOA INTER PRIMAVERA, IL TABELLINO: 1-1

Marcatori: Arboscello (GEN), Berenbruch (INT)

Ammonizioni: Stante (INT), Barbini (INT), Calvani (GEN), Ekhator (GEN)

Genoa C.F.C. Primavera (4-2-3-1): Calvani; Scaravilli, Ferroni, Abdellaoui, Sarpa; Parravicini, Barbini; Papadopoulos, Rossi, Arboscello; Ekhator.

A disposizione: Bertini, Consiglio, Barry, Omar, Ghirardello, Joao Gonçalinho, Bosia, Venturino, Thorsteinsson.

Allenatore: Alessandro Agostini.

Internazionale Primavera (4-3-3): Raimondi; Aidoo, Stante, Matjaz, Cocchi; Berenbruch, Zanchetta, Di Maggio; Kamaté, Sarr, Quieto.

A disposizione: Calligaris, Zamarian, Bovo, Owusu, Motta, Spinaccè, Miconi, Diallo, Alexiou, Mosconi, Zarate.

Allenatore: Cristian Chivu.

L’articolo Genoa C.F.C. Internazionale Primavera LIVE 1-1: doppia occasione per il vantaggio per Owusu e Kamate proviene da Internazionale News 24.