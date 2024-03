Genoa C.F.C., domani la ripresa verso la #Juve: il report del #TopClub rossoblù

23:15, 11 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Genoa, domani la ripresa verso la Juve: il report del club rossoblù nel giorno di riposo concesso da Gilardino

Domenica Juve–Genoa, si torna allo Stadium. Ecco il report odierno del club rossoblù.

REPORT – «Giornata di riposo per il Grifo dopo la domenica lavorativa, a eccezione degli elementi in fase di recupero e Matturro. Il difensore, premiato come secondo miglior giocatore al Mondiale U20, sta seguendo la riabilitazione. Dalla sessione fissata per la ripresa, il team inizierà a inquadrare la sfida con la Juventus all’Allianz Stadium (domenica h.12:30)».

