Genoa C.F.C. A.C. Monza, ammonito il difensore: salterà la #Juve

23:15, 9 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Genoa A.C. Monza, fatale il fallo del difensore rossoblù ai danni di Birindelli: era diffidato e salterà il match contro la Juve

Nel corso dell match tra Genoa e A.C. Monza è stato ammonito il difensore rossoblù Stefano Sabelli , al minuto 17, dopo un’entrata rovinosa su Birindelli.

Il difensore, che era nella lista dei diffidati, salterà il match contro la Juventus in programma allo Stadium domenica 17 marzo alle ore 12.30.

